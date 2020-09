Le conseguenze dell'amore, su Netflix in streaming da oggi

Paolo Sorrentino sbarca su Netflix con uno dei suoi film più apprezzati: Le Conseguenze dell'Amore è disponibile in streaming dal 1 settembre!

Il primo settembre il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo del misterioso e affascinante Le conseguenze dell'amore: ad arrivare in streaming oggi è l'acclamato film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo nei panni di Titta Di Girolamo.

Un elegante e misterioso uomo d'affari e una giovane cameriera di un hotel: una storia d'amore, piena di misteri e di segreti, che non verrà mai vissuta fino in fondo, ma sarà il motore di una serie di azioni che cambieranno il destino dei protagonisti. Le conseguenze dell'amore è un film scritto e diretto da Paolo Sorrentino, uscito nelle sale cinematografiche il 24 settembre 2004. Presentato in concorso al 57º Festival di Cannes, il film ha raccolto molti premi ai David di Donatello 2005, ai Nastri d'argento 2005 e ai Globi d'oro; tanto da poter riuscire nelle sale italiane con una distribuzione più corposa.

Magnani e Servillo in una sequenza del film Le conseguenze dell'amore

Tra i premi ricevuti ricordiamo 5 David Di Donatello (Film, Regia, Attore, Sceneggiatura e Fotografia), 2 Globi D'Oro, 4 Nastri d'Argento, 4 Ciak D'Oro e 2 Italian Online Movie Awards. A seguito di questo colpo di fulmine, Paolo Sorrentino ha sempre creato grande dibattito al centro della critica italiana, già col successivo L'amico di famiglia (2006), passando per un nuovo cult con Il divo (2008) fino al super successo, premiato dagli Oscar 2014, per La grande bellezza (2013).

Le conseguenze dell'amore è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.