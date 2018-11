Laurence Fishburne star della serie Rendlesham

Laurence Fishburne sarà il protagonista e produttore della serie Rendlesham, prodotta da Eleventh Hour Films e Sony Pictures e dedicata a un evento avvenuto negli anni Ottanta nel Regno Unito che viene spesso definito la versione britannica di Roswell.

L'attore avrà la parte di Tyrone, un ex membro dell'aviazione statunitense che ha assistito all'incidente. L'uomo, quaranta anni dopo, ritorna nell'area per affrontare quanto accaduto.

Il creatore della serie limitata, Joe Ahearne, ha dichiarato: "Sono elettrizzato all'idea che questo attore fenomenale e iconico sarà il protagonista di Rendlesham nel ruolo di Tyrone e affronterà uno dei misteri più famosi legati agli UFO della storia".

Il 26 dicembre 1980 a Suffolk, in Inghilterra, alcuni membri dell'aviazione videro delle luci scendere nella foresta di Rendlesham. Quando gli uomini andarono a investigare trovarono un oggetto metallico con delle luci luminose che, non appena si avvicinarono, si mosse per la foresta, causando terrore tra gli animali delle fattorie. Alla luce del giorno apparvero poi dei simboli triangolari nei prati e il 28 dicembre il colonnello Charles Halt e i suoi uomini rilevarono delle radiazioni e altre luci in lontananza.

Lo show sfrutterà la storia ispirata ai fatti realmente accaduti per raccontare quello che accade a una famiglia fino al 2020, anno in cui si celebra il quarantesimo anniversario dell'evento.