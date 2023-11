Lauren Graham ricorda Matthew Perry: 'Nell'ultimo anno era felice per il suo libro e l'impatto sulle persone'

Lauren Graham ha ricordato con affetto Matthew Perry, di cui era grande amica, parlando inoltre degli ultimi mesi di vita della star di Friends.

La protagonista di Una Mamma per Amica è apparsa durante la trasmissione CBS Mornings e ha parlato dell'attore, che ha perso la vita il 28 ottobre all'età di 54 anni.

Il ricordo dell'amico

Ricordando Matthew Perry, Lauren Graham ha dichiarato: "Durante l'ultimo anno, è stato così orgoglioso del libro che ha scritto e di quante persone è riuscito a toccare. Si è trattato di un successo che gli ha dato un livello di felicità che non avevo visto in lui per davvero tanto tempo, quindi quello è un buon ricordo".

L'attrice ha aggiunto: "Sono ancora sconvolta. Voglio dire, si tratta realmente di una tragica perdita e lascia dietro di sé un lavoro meraviglioso. Quello è qualcosa di cui essere grati e il libro significava realmente qualcosa per lui, quindi è stato un anno davvero felice per lui".

Matthew Perry: Lisa Kudrow ringrazia l'amico per le risate e gli insegnamenti

Lauren ha poi voluto sottolineare: "Nessuno mi faceva ridere così tanto. Solo lacrime, che scorrevano, C'era una tale gioia nell'essere intorno a lui e nell'essere sua amica".

Graham e Perry si sono incontrati sul set del film Birds of America, uscito nelle sale nel 2008, e negli anni successivi sono sempre rimasti in contatto.