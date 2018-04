Laura Morante, un libro di racconti umoristici in uscita per l'attrice

"Uscirà a breve un mio libro dal titolo Brividi immorali, dei racconti con vari personaggi spesso umoristici". Così Laura Morante a Lucca Film Festival e Europa Cinema nella penultima giornata del film festival si è raccontata in una conversazione al cinema Astra con la giornalista Silvia Bizio.

"Il libro uscirà a maggio - ha detto Morante - , è strutturato come una sequenza di andanti e di allegri, si passa da temi più leggeri e sorridenti ad altri più accorati". Poi la Morante si è soffermata sulla sua carriera cinematografica ricordando che proprio "Bertolucci mi scelse e debuttai nel film Oggetti smarriti del 1980. Però la mia carriera artistica è iniziata con la danza e poi con il teatro lavorando per un gruppo toscano".

Perché, ricorda l'attrice "sono nata in un piccolo paese dell'Amiata, in Toscana, a Santa Fiora infatti sono molto legata al territorio e ogni tanto ci torno". Proseguendo sulla sua carriera, Morante, ha poi raccontato come "ho avuto tanti maestri, da Moretti a Monicelli e chiaramente Bertolucci". Tra gli aneddoti raccontati l'attrice italiana ha poi raccontato: "Fu davvero dura girare la scena del funerale nel film La stanza del figlio di Nanni Moretti che ci chiese di non piangere ma di vivere quella scena con austerità e severità".

Raccontando sempre di cinema ha poi raccontato che "posso essere buffa ma non sono un'attrice comica. Mi piace l'umorismo anche in un attore drammatico. L'umorismo è indispensabile. E' molto di più difficile recitare nei film comici rispetti a quelli drammatici. Un attore deve avere il ritmo, stare nei tempi. A me piace di più il dramma dal punto di visto etico". E sulla salute del cinema italiano Morante ha detto "si sta riprendendo qualitativamente".

