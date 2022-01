Laura Dern e Benedict Cumberbatch saranno i protagonisti di Morning, il nuovo film di Justin Kurzel

Morning, il nuovo film di Justin Kurzel ambientato in un futuro in cui gli umani non dormono più grazie ad una pillola, avrà come protagonisti Laura Dern e Benedict Cumberbatch.

Laura Dern, Noah Jupe e Benedict Cumberbatch saranno i protagonisti di Morning, il nuovo film di Justin Kurzel. La sceneggiatura della pellicola, scritta da Sam Steiner, sarà adattata dalla SunnyMarch di Cumberbatch e Adam Ackland, la cui responsabile, Leah Clarke, ricorpirà anche il ruolo di produttrice.

Ackland, a proposito del nuovo film di Kurzel, ha recentemente dichiarato: "Morning è una storia gioiosa e provocatoria al tempo stesso che parla di una realtà non lontana dalla nostra, in cui la preoccupazione per la produttività ha distrutto la nostra capacità di connetterci e di amare. Non vediamo l'ora di vedere questo cast incredibilmente talentuoso e il team creativo dare vita alla brillante sceneggiatura originale di Sam."

La pellicola, come si può intuire dalle parole di Adam, è ambientata nel futuro: la nostra società ha raggiunto il punto in cui tutti utilizzano una pillola che elimina il bisogno di dormire. Grazie all'aiuto di un sole artificiale la luce del giorno non se ne va mai e la vita e il lavoro proseguono senza sosta. Tuttavia, la nuova generazione, che è stata completamente privata del sonno, decide di ribellarsi per reclamare i propri sogni.

La sinossi di Morning di Justin Kurzel recita: "L'ambiziosa e determinata Cathy (Laura Dern) è stata una delle prime sostenitrici di un mondo insonne. Tuttavia, mentre lei e suo figlio, Danny (Noah Jupe), ricostruiscono le loro vite dopo la morte di suo marito Frank (Benedict Cumberbatch), scopre che l'universo che ha contribuito a costruire sta iniziando a sgretolarsi. Mentre Danny viene trascinato in un mondo di sognatori, Cathy dovrà affrontare i suoi incubi e lottare duramente per non perdere suo figlio."