Laura Chiatti e Marco Bocci, lei smentisce la crisi con una foto su Instagram: "Un regalo azzeccato"

Laura Chiatti ha ufficialmente smentito la notizia di una presunta crisi relativa al suo matrimonio con Marco Bocci, notizia che è stata condivisa online da svariate riviste nelle scorse settimane. Le suddette testate giornalistiche parlavano di una possibile rottura tra i due attori e sembra che la Chiatti abbia deciso di intervenire, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram, al fine di mettere a tacere le dicerie.

I due attori si sono sposati il 5 luglio 2014 e il 22 gennaio dell'anno successivo la famiglia ha accolto il primo figlio, Enea, seguito da Pablo, nato l'8 luglio del 2016. Laura ha deciso di togliere ogni dubbio ai fan condividendo, sul proprio profilo Instagram, una foto in cui indossa una maglia regalatele dal marito, nella cui didascalia ha scritto: "I regali azzeccati di Marco Bocci."

La Chiatti, in seguito, ha anche condiviso uno scatto di Enea e Pablo, aggiungendo nella didascalia una lunga lettera d'amore per il compleanno di Marco: "Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo, per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo."

Laura Chiatti e Marco Bocci, il gossip sulla crisi e la risposta di lui ad una fan

"Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare, può essere un re, un principe, un pirata, ma noi lo riconosciamo sempre perché nessuno ha quella risata travolgente, viva e rassicurante perché è unica, non è una delle tante." Ha continuato Laura Chiatti a proposito del marito Marco Bocci. "Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare perché nessuno come lui può insegnarci ad amare. Auguri pieni di felicità, che ogni tuo sogno possa diventare realtà."