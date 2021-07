Laura Chiatti e Marco Bocci, il gossip sulla crisi e la risposta di lui ad una fan

Laura Chiatti e Marco Bocci, sposati dal 2014 e genitori di Enea e Pablo, sono apparentemente in crisi, questi i rumors che circolano sui social a causa del loro comportamento online. I due attori starebbero attraversando un periodo delicato, secondo alcune fonti, e nelle ultime settimane è scomparsa qualsiasi interazione social tra i due.

La coppia ci aveva abituati, nel corso degli anni, ad ogni genere di smanceria per occasioni come gli auguri di compleanno e l'anniversario di matrimonio. Adesso la situazione è cambiata radicalmente: Marco ha semplicemente scritto un caustico "Buon compleanno", in occasione del giorno di festa di Laura e quest'ultima ha pubblicato una foto in cui si può leggere: "Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale."

Un'utente ha fatto notare come quando si parla di crisi ci si preoccupa sempre poco dei sentimenti della parte maschile della coppia, augurando all'attore di riuscire a superare il lutto per la morte del collega Libero De Rienzo: "In una coppia nel boom dei pettegolezzi chiedono tutti come sta lei e mai come sta lui."

"Un cuore a te che hai perso da poco un amico (Libero De Rienzo) e con il dolore nel cuore continui il tuo lavoro. E a te che sei un grande papà e un grande uomo e una bella persona mai caduta in provocazioni o altro. E sempre gentile. E ora affronti questa tournée con grande forza. Non vedo l'ora di vedere lo spettacolo." Ha concluso l'utente. Marco Bocci ha notato il commento e ha risposto con un bacio, in seguito eliminato, come a voler sottoscrivere le parole della fan.