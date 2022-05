L’audizione, clip esclusiva del film diretto da Ina Weisse

L'audizione, di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip, è il secondo lungometraggio diretto da Ina Weisse. Il film, già presentato in anteprima mondiale al 44° Toronto International Film Festival, al festival di San Sebastian, dove l'attrice protagonista Nina Hoss ha vinto il premio per l'interpretazione e al Bif&st 2020, uscirà nelle sale italiane giovedì 5 maggio, distribuito da Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografica.

Nella clip, che potete vedere sopra, Anna tornata a casa trova il figlio che si sta esercitando. La donna si avvicina e gli dice "Jonas usalo tutto l'archetto, altrimenti puoi anche usare lo spazzolino".

Il film ha come protagonista Anna Bronsky una severa ed algida insegnante di violino in un liceo musicale a Berlino. È sposata con il liutaio francese Philippe con cui ha un figlio di dieci anni, Jonas, che frequenta la scuola in cui lei insegna. Ma il matrimonio è in fase di stallo, così come la sua carriera, e quando sente suonare Alexander - un giovane e talentuoso candidato per l'ammissione alla scuola - decide di prenderlo sotto la sua ala e di prepararlo per l'audizione. la preparazione del ragazzo diventa rapidamente un'ossessione, Anna trascorre la maggior parte del tempo con lui allontanandosi ancora di più dalla propria famiglia e trascurando il proprio figlio.

L'audizione, diretto da Ina Weisse, è interpretato da Nina Hoss, Simon Abkarian, Serafin Mishiev, Ilja Monti, Sophie Rois, Thorsten Merten e Simon Abkarian. La sceneggiatura e firmata dalla regista e da Daphne Charizani.

Sia la Weisse che la Charizani hanno suonato per anni, ha rivelato la regista:"lei il violoncello ed io il violino e siamo stante anche membri di un'orchestra. Quindi, quel mondo, che spesso non è altro che una sorta di regime dove si susseguono strazianti e interminabili prove, ci è molto familiare. Abbiamo deciso di descrivere quel processo, tutto il lavoro che c'è dietro la musica. In seguito, mentre cercavamo un liceo con dei programmi musicali, ho incontrato Ilja Monti, che interpreta Alexander, lo studente di violino. Ho passato tanto tempo con lui prima di iniziare a girare".

Tra le curiosità: la canzone che Philippe Bronsky canta all'inizio, Le Temps des Cerises, era l'inno della Comune di Parigi.