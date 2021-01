L'attimo fuggente: il motivo per cui Robin Williams accettò di girare il film

Robin Williams accettò di girare L'attimo fuggente per un motivo ben preciso che aveva a che fare con il suo passato da studente.

Robin Williams fu attratto dal ruolo del professor John Keating, protagonista de L'attimo fuggente, perché il docente di letteratura del collegio maschile Welton, così com'era descritto nella sceneggiatura, era il tipo di insegnante che avrebbe sempre voluto avere.

Il bellissimo primo piano finale del film

Originariamente la parte di John Keating fu affidata a Liam Neeson ma in seguito il regista Peter Weir sostituì Jeff Kanew; Weir considerò molti attori tra cui Dustin Hoffman, Tom Hanks e Mickey Rourke e infine decise di affidare il ruolo a Williams a causa del suo travolgente entusiasmo. Robin spiegò al regista che, ai tempi della scuola, era solito sognare di imbattersi in un professore come Keating.

Williams, dopo l'uscita della pellicola, dichiarò di aver affrontato un difficile divorzio durante le riprese e nonostante questo disse che questo film ero uno dei suoi preferiti di tutta la sua carriera e che Peter Weir era indubbiamente il miglior regista con cui avesse mai lavorato.

Robin Williams in una scena del film L'attimo fuggente

L'attimo fuggente detiene un punteggio di approvazione dell'84% e una valutazione media di 7,28 / 10 su Rotten Tomatoes sulla base di 57 recensioni. Il consenso critico del sito recita: "L'incredibile performance ispiratrice di Robin Williams e i giovani attori del cast conferiscono a Peter Weir il massimo dei voti in questo meraviglioso dramma scolastico".