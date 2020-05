L'Attacco dei Giganti 4: il primo trailer dell'ultima stagione

Il primo trailer de L'Attacco dei Giganti 4 è l'inizio della fine: come tutti i fan dell'opera creata da Hajime Isayama sanno ormai da mesi, la prossima sarà anche l'ultima stagione per la serie anime che ha riscosso fin da subito tanto successo quanto il manga.

A giudicare da questa prima clip di circa due minuti, la quarta stagione de L'attacco dei giganti non solo sarà ricca di grandi eventi e di grandi personaggi, non lascerà certo a bocca asciutta chi si aspetta di trovare ancora più azione, ancora più tradimenti, ancora più morte. D'altronde, senza voler fare spoiler ma come ben ricorderà chi ha visto per intero la stagione 3, Eren e alleati hanno scoperto cosa realmente c'è dietro il conflitto tra le due fazioni, e hanno fatto una solenne promessa: portare la guerra (e vincerla) nel territorio di Marley.

In attesa che la quarta stagione prenda ufficialmente il via, un importante annuncio c'è già stato e il trailer ne è la prima testimonianza: dopo 3 stagioni non sarà più il Wit Studio a produrre la serie anime. Il testimone è passato allo Studio MAPPA, gemello di quello studio d'animazione Madhouse produttore di serie di enorme successo come Death Note, Hunter x Hunter o One-Punch Man.