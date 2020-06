L'attacco dei giganti 3 - Parte 2, su Netflix in streaming da oggi

Inizia finalmente giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a uno dei titoli più amati dai fan degli anime: ad arrivare in streaming oggi è L'attacco dei giganti 3, la seguitissima serie giapponese.

L'action fantasy parla di una razza di giganti che, attraverso una breccia nel Wall Maria, riesce a penetrare nella città di Shiganshina, divorando gli umani che vi abitano. A difendere i cittadini troviamo i tre protagonisti: Ere Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Arelet, che dopo aver perso i loro cari entrano nell'esercito per lottare contro i giganti. Nel maggio 2015 era arrivato nelle sale la prima parte di un film della saga, intitolato L'attacco dei giganti. Il film - Parte I: L'arco e la freccia, seguito a settembre dalla seconda parte, L'attacco dei giganti. Il film - Parte II: Le ali della libertà.

L'attacco dei giganti: un'immagine dell'anime, terza stagione

In attesa che la quarta stagione prenda ufficialmente il via, un importante annuncio c'è già stato e il trailer ne è la prima testimonianza: dopo 3 stagioni non sarà più il Wit Studio a produrre la serie anime. Il testimone è passato allo Studio MAPPA, gemello di quello studio d'animazione Madhouse produttore di serie di enorme successo come Death Note o One-Punch Man.

L'attacco dei giganti è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cultg