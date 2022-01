Later: Lucy Liu star della serie tratta dal romanzo di Stephen King

Lucy Liu è stata scelta come protagonista della serie Later, un progetto prodotto da Blumhouse tratto dal romanzo di Stephen King.

Later, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà una serie prodotta da Blumhouse Television che avrà come protagonista l'attrice Lucy Liu.

L'adattamento per il piccolo schermo sarà scritto da Raelle Tucker e lo scrittore ha commentato la notizia con un comunicato ufficiale.

Lucy Liu avrà nella serie tratta dal libro Later la parte di Tia, la responsabile di un'agenzia letteraria.

La sinossi del romanzo dichiara:

Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di una madre single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già un ragazzino, che non crede più alle favole.

Stephen King ha dichiarato: "Da anni volevo lavorare con Jason Blum e ora abbiamo due progetti insieme."

Blumhouse si è occupata infatti la produzione del film tratto dal racconto Mr. Harrigan's Phone, e Jason Blum ha aggiunto: "Volevo lavorare con Stephen King fin da quando sono nato, una cosa che sembra impossibile fino a quando ti ricordi che è Stephen King".