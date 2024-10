La Talpa 4: Ecco il cast ufficiale! Diletta Leotta a Verissimo "Ho messo tutta me stessa!"

Oggi, grazie alla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, è stato finalmente svelato il cast dei concorrenti che parteciperà alla quarta edizione de La Talpa, reality show che manca sul piccolo schermo dal 2008. Diletta Leotta sarà la conduttrice del programma e, oggi a Verissimo, ha condiviso le sue impressioni su questa nuova avventura.

Cast de La Talpa

Alcuni dei partecipanti al reality show erano già noti, spoilerati attraverso le varie indiscrezioni nel corso di questi mesi. Altri, invece, sono personaggi inediti, che hanno preso il posto di concorrenti che all'ultimo momento hanno deciso di tirarsi indietro. Ecco il cast completo:

Gilles Rocca - Attore e vincitore di Ballando con le Stelle 2020. È diventato popolare anche per la sua partecipazione all' Isola dei Famosi .

Orian Ichaki - Modella israeliana e nota ex Madre Natura nel programma Ciao Darwin .

Marina La Rosa - Diventata famosa come concorrente della prima edizione del Grande Fratello italiano. In seguito, è stata opinionista e attrice.

Andrea Preti - Attore e modello nato a Copenaghen, ha partecipato a fiction come Un Professore nei panni di Lino Battaglia, professore di educazione fisica e a L'Isola dei famosi nel 2016.

Alessandro Egger - Conosciuto per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Ballando con le Stelle . Ha lavorato anche come modello per diverse campagne internazionali.

Marco Melandri - Ex pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250 ha gareggiato anche nel Superbike, vincendo numerosi titoli.

Ludovica Frasca - Nota per essere stata velina a Striscia la Notizia e conduttrice di Paperissima Sprint.

Lucilla Agosti - Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e volto di numerosi programmi e fiction italiane.

Andreas Muller e Veronica Peparini - Coppia nel mondo dello spettacolo. Andreas è ballerino professionista, Veronica è coreografa e insegnante di danza, si sono conosciuti ad Amici

Elisa Di Francisca - Schermitrice italiana, pluricampionessa olimpica ed europea, considerata una delle più grandi schermitrici di fioretto.

Le dichiarazioni di Diletta Leotta

La conduttrice ha condiviso la sua grande emozione durante un'intervista a Verissimo. Con entusiasmo, ha dichiarato: "Io non sto più nella pelle! Sono stata per mesi via da casa per questo progetto. C'ho messo tutta me stessa ed è una cosa a cui tengo molto."

Il cast de La Talpa sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni

Parlando del cast, ha aggiunto: "È bellissimo, ne abbiamo per tutti i gusti. Ci sono concorrenti come Veronica Peparini e Andreas Muller, ma anche la queen Marina La Rosa e il gladiatore Gilles Rocca. E non dimentichiamo il tenebroso e misterioso Andrea Preti!"

Diletta ha descritto il programma come un'esperienza unica che combina azione, spionaggio ed emozioni profonde. "Questo è un programma tridimensionale," ha spiegato. "La tridimensionalità è in video, perché non c'è uno studio come un tempo, ma una corte delle spie e la villa delle spie. Sì, ci sono delle spie!"

La conduttrice ha continuato a delineare la struttura del programma: "La villa è dove vivono i concorrenti e la corte è il luogo dove si svolgono i test finali e le eliminazioni, con me presente per i confronti. Alla fine di ogni puntata, c'è un test sulla talpa, e da questo si passerà a un'eliminazione ogni volta." Diletta Leotta ha concluso: "Io sono pronta e non vedo l'ora di scoprire chi è la talpa."