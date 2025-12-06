Last Man Down stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film d'azione in onda il 6 dicembre

Questa sera, sabato 6 dicembre, la prima serata di Rai 4 si carica di adrenalina con la messa in onda del film d'azione e fantascienza "Last Man Down" (2021), diretto dal regista svedese Fansu Njie. Un titolo ambientato in un inquietante scenario post-pandemico dove un uomo solitario diventa suo malgrado la chiave per la sopravvivenza globale.

Trama del film di Rai 4

In un prossimo futuro, l'umanità è stata decimata da un virus letale che ha portato al collasso della civiltà. L'ex soldato delle forze speciali John Wood si è ritirato a vivere in solitudine nella foresta, cercando di elaborare il lutto per la perdita della moglie. La sua quiete viene interrotta dall'arrivo di Maria, una donna ferita che sta fuggendo da un'élite di spietati soldati.

Maria è un'ex cavia di laboratorio e il suo sangue potrebbe contenere il codice genetico necessario per sviluppare una cura mondiale per la pandemia. John scopre che il comandante che la insegue, Stone, è lo stesso uomo responsabile della morte di sua moglie. A questo punto, il soldato solitario decide di nascondere Maria e di riarmarsi per affrontare il suo passato e lottare per la salvezza del futuro.

Last Man Down: una scena del film

Cast Principale di Last Man Down

Daniel Stisen: John Wood

Olga Kent: Maria Johnson

Daniel Nehme: Comandante Stone

Stanislav Yanevski: Dr. Feltspat

Madeleine Vall: Granite

Natassia Malthe: Zahara

Curiosità della pellicola con Daniel Stisen

Il film mescola i generi azione e fantascienza/distopico , strizzando l'occhio ai classici film d'azione degli anni '80 e '90, con un protagonista che fa dell'eroismo solitario la sua missione.

Il ruolo di John Wood è interpretato dal culturista norvegese Daniel Stisen , noto per la sua impressionante prestanza fisica che è un elemento centrale delle scene d'azione.

Pur essendo un film a basso budget, alcune scene sono state girate all'interno di musei militari , conferendo un tocco di autenticità all'arsenale e agli scenari di combattimento.

La pellicola è una produzione anglo-svedese, diretta dal regista svedese Fansu Njie, che ha voluto aggiungere un contesto pandemico e sfumature fantascientifiche alla classica storia di vendetta e protezione.

Dove vedere il film in Tv e streaming

L''action movie andrà in onda stasera, sabato 6 dicembre 2025 alle 21.20 su Rai 4. Last Man Down sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay**, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.