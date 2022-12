Last Friday, Ice Cube vuole indietro i diritti del film da Warner Bros: "È il mio film"

Alcune recenti dichiarazioni di Ice Cube rivelano che i suoi attuali piani cinematografici con Last Friday, quarto e ultimo capitolo della serie di film, hanno trovato nella Warner Bros. un nuovo ostacolo. Come andrà a finire?

Sono anni, ormai, che si parla di Last Friday, e le nuove notizie riportate da Ice Cube non fanno ben sperare. Sembra proprio che il quarto capitolo di questa serie cinematografica sia per il momento bloccato, dato che Warner Bros. ne detiene i diritti a seguito dell'acquisto di New Line Cinema.

Ospite del podcast Hotboxin di Mike Tyson, Cube ha chiesto alla major di dargli il controllo del franchise così da realizzare questo capitolo conclusivo: "Non lo so. La Warner Bros. è strana in questo momento. Non so cosa stiano facendo. Non lo sanno neanche loro. Ci piacerebbe riaverlo. Penso che quel momento sia vicino. Quindi ce ne restiamo in attesa, continuando a cercare di convincerli che devono lasciarci gestire il film. È il mio film, ma hanno il controllo della distribuzione".

"Devono darmelo e ci faranno i soldi. Non ho intenzione di pagare per le mie cose, è stupido. Devono fare la cosa giusta, darcelo, facciamolo fruttare più soldi rendendo felici i fan... Possiamo fare ancora molto", ha poi aggiunto parlando della possibilità di acquistare lui stesso i diritti di Last Friday. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e dichiarazioni sulla faccenda.