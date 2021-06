Jack Black e Ice Cube saranno i protagonisti di Oh Hell No?

La commedia Oh Hell No, diretta da Kitao Sakurai, potrebbe avere come protagonisti gli attori Jack Black e Ice Cube.

Jack Black e Ice Cube potrebbero essere i protagonisti della commedia Oh Hell No, il progetto prodotto da Sony Pictures che verrà diretto da Kitao Sakurai.

La produzione del lungometraggio sarà curata da Matt Tolmach in collaborazione con Black and Roz Music.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli della trama di Oh Hell No e la sceneggiatura è firmata da Scot Armstrong, Tracy Oliver, Jessica Gao e Rodney Rothman. Attualmente non sono stati riportati online nemmeno i dettagli relativi ai personaggi che dovrebbero essere affidati a Jack Black e Ice Cube, impegnati nelle trattative con lo studio.

Kitao Sakurai ha recentemente scritto e diretto Bad Trip, con star Andre e Tiffany Haddish.

Jack Black è reduce dal successo dei due nuovi film di Jumanji ed è attualmente impegnato nelle riprese di Borderlands, l'adattamento per il grande schermo dell'omonimo videogioco che lo vede coinvolto come voce del robot Claptrap. Il lungometaggio sarà diretto da Eli Roth e nel cast dell'atteso progetto ci saranno Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis e Kevin Hart.

Ice Cube, invece, ha recitato in Ride Along, progetto di cui è stato uno dei produttori tramite la sua Cube Vision.