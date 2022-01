Lasciarsi un giorno a Roma: il film di e con Edoardo Leo stasera su Sky Cinema e NOW

Stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21:15 e in prima visione, va in onda Lasciarsi un giorno a Roma, il film diretto e interpretato da Edoardo Leo.

Arriva stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, in streaming su NOW, Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film Sky Original diretto e interpretato da Edoardo Leo, una co-produzione italo-spagnola Italian International Film - Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.

La sinossi del film è riassumibile come una serie di domande che non hanno necessariamente una risposta, almeno non una univoca. Quanto è difficile separarsi dopo un lungo rapporto, dopo dieci anni di convivenza o di matrimonio? Quanto è difficile trovare le parole, i modi? Quanto è complicato voler lasciare un uomo senza farlo soffrire? E se un giorno, in un momento di disperazione e solitudine si scrivesse ad una posta del cuore? Per sfogarsi o per trovare qualcuno che ci suggerisse come fare, come riuscire a separarci senza far soffrire il nostro partner? Ma soprattutto cosa succederebbe se quella lettera anonima arrivasse proprio al nostro compagno?

Nel cast di Lasciarsi un giorno a Roma, oltre all'attore romano, anche Marta Nieto (Madre, Tres, El Camino De Los Ingleses), Claudia Gerini (Ammore e Malavita, The Passion, Viaggi di Nozze) e Stefano Fresi (Romanzo Criminale, Smetto Quando Viglio, La Befana Vien di Notte).