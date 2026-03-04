Lanterns: nel trailer della serie DC le prime anticipazioni sulle indagini dei protagonisti

I fan del DCU possono finalmente vedere il primo trailer della serie Lanterns, prodotta da DC Studios in collaborazione con Warner Bros Television.

HBO deve ancora svelare la data del debutto del progetto live-action, annunciando solo che le puntate arriveranno a partire dal mese di agosto.

Cosa mostra il teaser trailer di Lanterns

James Gunn, che insieme a Peter Safran si sta occupando dei progetti televisivi e cinematografici tratti dai fumetti della DC, aveva anticipato il debutto del teaser trailer.

HBO ha invece condiviso qualche nuova immagine dei due protagonisti e del famoso anello del gruppo di supereroi.

A interpretare Hal Jordan e John Stewart, i due personaggi al centro della trama della serie Lanterns, saranno Kyle Chandler e Aaron Pierre.

HBO ha quindi pubblicato online l'atteso video che si apre con Hal che salta da una macchina in corsa, mentre John deve sfruttare il suo istinto e i propri poteri per salvarsi, situazione che causa un po' di tensione tra i due protagonisti.

Le immagini anticipano poi qualche dettaglio del caso di omicidio, avvenuto in Nebraska, su cui stanno indagando le due Lanterne, scontrandosi anche con la polizia locale.

Tra i vari elementi tratti dai fumetti della DC, inoltre, si possono vedere il costume di Lanterna Verde, l'anello e un riferimento a Ch'p compiuto mentre si parla di alieni.

Cosa sappiamo della serie live-action

Al centro della trama delle otto puntate che compongono la prima stagione ci saranno la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.

A occuparsi del progetto tratto dai fumetti della DC è stato Chris Mundy (True Detective: Night Country), coinvolto come showrunner e produttore esecutivo, oltre a co-autore insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl).

Tra gli interpreti, oltre a Chandler e Pierre, ci sarà l'attore Ulrich Thomsen nel ruolo di Sinestro.

La serie Lanterns, basata sui personaggi del mondo DC Comics, non ha ancora una data ufficiale precisa di uscita in streaming, ma al momento è previsto un debutto nell'estate 2026 su HBO e sulla piattaforma di streaming HBO Max, dopo la scelta di posticiparne il debutto in modo da sfruttare il traino della distribuzione nelle sale cinematografiche del film Supergirl.