Lanterns: Josh Brolin potrebbe essere uno dei protagonisti della serie?

Nel cast di Lanterns, uno dei nuovi show che formeranno il DC Universe, potrebbe esserci anche Josh Brolin.

Le indiscrezioni pubblicate da Nexus Point News e rivelate anche dal podcaster TheInSnider sostengono che l'attore sia impegnato nelle trattative con la produzione.

Cosa racconterà lo show DC?

La serie Lanterns dovrebbe avere come protagonisti Hal Jordan e John Stewart e avrà come showrunner Chris Mundy (Ozark), autore inoltre della sceneggiatura insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e Tom King, apprezzato autore di fumetti.

Al centro della trama ci saranno il nuovo arrivato John Stewart e la leggenda Hal Jordan, ruolo che dovrebbe essere affidato a Josh Brolin. I due poliziotti intergalattici verranno quindi attirati verso un mistero oscuro dopo che si ritrovano a investigare su un omicidio avvenuto sulla Terra.

La prima stagione dello show sarà composta da otto episodi e le riprese dovrebbero iniziare nel gennaio 2025, proseguendo fino al mese di giugno.

Il debutto potrebbe quindi avvenire sugli schermi americani alla fine dell'anno o all'inizio del 2026.



I recenti progetti di Brolin

Josh potrebbe avere a disposizione il tempo necessario a essere impegnato nelle riprese del nuovo show, considerando inoltre la recente cancellazione di Outer Range. La serie raccontava la storia dell'allevatore Royal Abbott (Josh Brolin) che sta combattendo per la sua terra e la sua famiglia dopo aver scoperto un fenomeno incredibile ai margini della natura selvaggia del Wyoming: un buco che funge da portale per altre dimensioni. Nella seconda stagione del progetto targato Prime Video si approfondiva lo strano fenomeno, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) lottano per tenere unita la famiglia in seguito alla scomparsa della nipote.

Tra gli interpreti c'erano anche Imogen Poots, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.