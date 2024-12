Weapons: anticipata la data di uscita del prossimo film di Zach Cregger con Josh Brolin

Dopo il successo commerciale e di critica di Barbarian del 2022, Zach Cregger torna dietro la macchina da presa con il già annunciato film Weapons. Il secondo lavoro di Cregger sarebbe dovuto uscire il 16 gennaio 2026 ma le proiezioni di prova sono andate così bene da convincere la Warner Bros. ad anticipare la data di uscita del film al 2025, almeno secondo quanto annunciato dall'insider The InSneider.

"A Weapons è stata assegnata una data di uscita lo scorso maggio, prima che la Warner Bros. e la New Line sapessero davvero cosa avevano per le mani, ma da allora il film ha avuto ottimi test screening e mi è stato detto che la Warner è entusiasta di farlo uscire. Lo studio vuole mantenere Cregger a lungo termine e, in questo caso, un'uscita a gennaio non è sufficiente", ha scritto l'insider sul suo sito.

La storia del film e il suo protagonista

La scorsa primavera Weapons ha fatto scalpore a Hollywood dato che la Warner Bros e la New Line hanno vinto una guerra di offerte (che ha coinvolto molti altri studios), accaparrandosi i diritti del film per una somma a 8 zeri. Con questo titolo in programma, Cregger potrebbe diventare un nome importante nel genere horror, sulla falsariga di Peele, Aster ed Eggers.

Outer Range: un primo piano di Josh Brolin nella seconda stagione

Weapons è stato descritto come una storia epica con un mood molto simile a quello di Magnolia, uno dei capisaldi della filmografia di Paul Thomas Anderson. Conosciuto per ruoli in cult come I Goonies, Non è un paese per vecchi, Il Grinta, Sicario e vari film del Marvel Cinematic Universe in cui ha interpretato il personaggio del temibile villain Thanos, Josh Brolin è tornato di recente nel ruolo di Gurney Halleck per la seconda parte di Dune, il film di Denis Villeneuve con protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler.

Josh Brolin è stato scelto come protagonista dopo l'abbandono di Pedro Pascal, inizialmente designato come star del film. Lo script ha entusiasmato Brolin, che non ci ha pensato troppo prima di dire sì: "Sono serio quando dico che penso sia un progetto di sceneggiatura brillante", ha detto l'attore in un'intervista passata.