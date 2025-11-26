Lanterns, cosa c'è nel primo trailer della serie DCU: da Hal Jordan che vola alla trama western

Il primo trailer della nuova serie DCU, in arrivo il prossimo anno su HBO Max, è stato mostrato alla stampa, e senza rivelare troppo mostra la dinamica tra i due protagonisti della storia

Archiviato Superman, il DC Universe sta cominciando a concentrarsi sugli altri capitolo del suo universo condiviso in arrivo e tra questi c'è anche la serie HBO Max dedicata all'universo delle Lanterne Verdi, Lanterns.

La data d'uscita esatta non è ancora stata annunciata, ma il primo teaser promozionale è stato mostrato alla stampa durante l'Upfront di HBO Max a San Paolo la notte scorsa, e una descrizione del filmato è stata condivisa online.

Se preferite non sapere nulla del teaser prima di vederlo online, fate attenzione agli spoiler da questo punto in poi. Non sembra che questo promo mostrerà molto, ma ci sono un paio di rivelazioni interessanti.

Green Lantern, un'illustrazione dai fumetti

La descrizione del primo trailer di Lanterns

Secondo quanto trapelato in rete, "l'atmosfera è quella di un western, appropriata dato che la storia si svolge principalmente nelle zone rurali degli Stati Uniti, ricca di tonalità marroni, che si ritrovano anche nei costumi. I due sono in disaccordo, con John che sostiene di essere più bravo di Hal nel salvare le persone".

La descrizione prosegue: "Vediamo una breve scena di Hal Jordan che vola, ma le uniformi dei due non vengono rivelate. Infine, c'è un breve accenno a uno scoiattolo, probabilmente Ch'p, un personaggio dei fumetti. Il teaser mostra che Hal Jordan (Kyle Chandler) e John Stewart (Aaron Pierre) stanno insieme da tempo, si allenano da mesi e che Hal Jordan è una sorta di supplente per John".

Lo showrunner e produttore esecutivo Chris Mundy ha anticipato uno dei temi principali della serie: "Il nostro show tratta in molti modi il tema della sostituzione: quando qualcuno dovrebbe farsi da parte e quando è il momento che qualcun altro prenda il suo posto? Il tira e molla tra questi due personaggi è davvero importante".

Green Lantern, i personaggi a fumetti

La serie includerà la magia contenuta nei fumetti

Visto che la storia della serie era stata presentata come una sorta di True Detective ma con le Lanterne Verdi, lo showrunner e produttore esecutivo Chris Mundy è dovuto intervenire per rassicurare i fan che Lanterns non avrebbe sacrificato la magia del materiale originale.

"Fin dall'inizio, la nostra forza motrice è stata quella di realizzare un dramma stratificato, radicato in una narrazione ricca di sfumature e nella costruzione di un mondo complesso, che bilancia tensione e mistero con emozioni sincere e autentiche. L'obiettivo è quello di creare qualcosa che sembri senza tempo e concreto, senza sacrificare la magia del materiale originale".