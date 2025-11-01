Lanterns, brutte notizie per la nuova serie DCU: arriverà più tardi del previsto?

La serie HBO è uno dei tre progetti in programma per il prossimo anno ambientati nel DC Universe di James Gunn, ma potrebbe non arrivare così presto come era stato affermato in precedenza

L'uscita di Lanterns era inizialmente prevista per i primi mesi del 2026, ma dopo che il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha recentemente dichiarato di non essere ancora al corrente dei piani per la diffusione di un teaser trailer, sembra che la serie arriverà più tardi di quanto immaginavamo.

HBO ha già in programma diverse grandi serie in uscita nella prima metà del prossimo anno, e i DC Studios probabilmente non vorranno che Lanterns si sovrapponga a Supergirl, la cui uscita nelle sale è prevista per giugno. La domanda, quindi, è: quando vedremo Lanterns sui nostri schermi?

Il Green Lanterns Podcast ha contattato The Hollywood Reporter riguardo una recente edizione della newsletter Heat Vision, nella quale sembrava si accennasse al fatto che lo show sarebbe uscito comunque dopo Supergirl. Secondo il podcast, questa informazione resta valida, il che suggerisce che Lanterns non debutterà prima della seconda metà del 2026.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto ufficiale

Lanterns introdurrà il grande cattivo del DCU?

Jamews Gunn aveva anche lasciato intendere che la serie dovrebbe includere Salvation e potrebbe persino introdurre il prossimo grande antagonista del DCU. Se si trattasse davvero di The Centre, avrebbe senso che la serie esca dopo Supergirl, fungendo da collegamento con Man of Tomorrow e con i progetti successivi che il regista ha in programma.

Il co-CEO dei DC Studios sembra essersi preso una pausa dai social media ultimamente, ma c'è da sperare che presto fornisca un aggiornamento ufficiale sui piani futuri. Quella del probabile slittamento di Lanterns sarà una notizia deludente per molti fan, ma comunque logica: Supergirl rappresenta ora un capitolo fondamentale della nuova "Saga di Superman", che proseguirà con Man of Tomorrow nel 2027.

A quanto pare, sono attualmente in corso delle riprese aggiuntive di Supergirl per includere più scene con il Superman di David Corenswet, probabilmente per preparare la sua prossima apparizione nel film successivo.

Una sequenza in dettaglio del film Lanterna Verde (2011)

La serie includerà la magia contenuta nei fumetti

Visto che la storia della serie era stata presentata come una sorta di True Detective ma con le Lanterne Verdi, lo showrunner e produttore esecutivo Chris Mundy è dovuto intervenire per rassicurare i fan che Lanterns non avrebbe sacrificato la magia del materiale originale.

"Fin dall'inizio, la nostra forza motrice è stata quella di realizzare un dramma stratificato, radicato in una narrazione ricca di sfumature e nella costruzione di un mondo complesso, che bilancia tensione e mistero con emozioni sincere e autentiche. L'obiettivo è quello di creare qualcosa che sembri senza tempo e concreto, senza sacrificare la magia del materiale originale".