Lanterns, Aaron Pierre sulla possibilità di interpretare John Stewart: "Un'opportunità unica"

Aaron Pierre ha parlato della possibilità di interpretare John Stewart nella serie Lanterns, il progetto HBO tratto dai fumetti della DC.

L'attore, intervistato da ComicBook, ha infatti condiviso il suo entusiasmo per la possibilità di recitare nel progetto live-action che riporterà sugli schermi le avventure delle Lanterne Verdi.

L'entusiasmo di Pierre

Parlando di Lanterns, Aaron Pierre ha dichiarato: "Quello che posso dirvi è che il team è composto da persone semplicemente super, sono davvero entusiasta nell'avere questa opportunità di proporre questa storia alle persone. E quindi, per quel che mi riguarda, farò del mio meglio per essere al servizio, onorare ed elevare, in ogni modo possibile, John Stewart e i Green Lantern Corps. Spero di essere utile e di essere in sintonia con il personaggio".

L'attore si sta preparando con attenzione per interpretare il ruolo nella serie DC che vedrà tra i protagonisti anche Kyle Chandler e Hal Jordan.

I dettagli della serie

Lanterns avrà come showrunner Chris Mundy, già nel team di Ozark, che ha sviluppato la serie in collaborazione con Damon Lindelof e Tom King, il leggendario fumettista.

Al centro della trama ci sarà il nuovo arrivato tra la fila delle Lanterne Verdi, John Stewart (Pierre), che collabora con la leggenda Jordan (Chandler). I due poliziotti intergalattici saranno impegnati nelle puntate a indagare su un mistero sulla Terra che coinvolge una serie di omicidi avvenuti in America.

La prima stagione sarà composta da otto episodi ed è prodotta da HBO, Warner Bros Television e DC Studios.

Alla regia delle prime due puntate ci sarà James Hawes, già impegnato come regista per il piccolo schermo in occasione di Slow Horsese, coinvolto anche come produttore esecutivo.