Lanterns: Aaron Pierre ha appena svelato il suo nuovo look per John Stewart

Secondo quanto riferito, la produzione di Lanterns è già iniziata, quindi da un giorno all'altro dovrebbe essere pubblicato un primo sguardo ufficiale per Hal Jordan e John Stewart, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e Aaron Pierre.

Nel frattempo, lo stesso Pierre è apparso a un evento e ha mostrato quello che secondo molti potrebbe essere il nuovo look del supereroe del DCU. L'attore, infatti, è apparso senza barba, optando per un look pulito e un taglio di capelli preciso che richiama proprio quello del personaggio di John Stewart nei fumetti.

"In questo momento sono concentrato su un progetto molto bello. Un progetto che mi sta molto a cuore. Si tratta di Lanterns e interpreterò il bellissimo personaggio di John Stewart, che amo molto", ha detto l'attore a un giornalista che gli ha chiesto dei suoi prossimi progetti.

Aaron Pierre sarà la Lanterna verde principale del DCU?

Rebel Ridge: una scena del film

"Farò tutto ciò che è in mio potere per interpretarlo in un modo che sia giusto per i suoi fan e che celebri al meglio questo personaggio".

Catch-22: un primo piano di Kyle Chandler

È chiaro che Pierre nutre un profondo amore per John Stewart e che sta prendendo sul serio la responsabilità di rendere giustizia a questo personaggio sullo schermo. Secondo quanto riferito, Chandler ha firmato solo per le Lanterns, il che significa che potrebbe essere John la principale Lanterna Verde del DCU in futuro.

Poorna Jagannathan interpreterà Zoe, un personaggio descritto come disinvolto e sicuro di sé in ogni ambiente, anche in quelli in cui si distingue. Il mese scorso, Jagannathan ha esaltato Lanterns: "È tutto così folle. Si tratta dello script migliore che abbia mai letto. Non so nulla di fantascienza, e a dire il vero non mi interessa. Ma questa sceneggiatura fa sembrare la fantascienza il mio mondo. La rende davvero accessibile persino per me".

Quello che sappiamo della serie HBO Lanterns

Il progetto dei DC Studios segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Il cast comprende Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Ulrich Thomsen nel ruolo di Sinestro. Lo show non ha una data di debutto confermata, ma dovrebbe debuttare su HBO nel 2026.