John Wick: Keanu Reeves ha sorpreso Lance Reddick per il giorno del suo compleanno

Lance Reddick ha recentemente raccontato una storia su come il suo co-protagonista di John Wick, Keanu Reeves, lo abbia sorpreso il giorno del suo compleanno presentandosi improvvisamente sul set e facendogli un commovente regalo inaspettato.

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una scena d'azione

Durante un'intervista pubblicata da Uproxx, Reddick ha raccontato che cosa ha deciso di fare Keanu per festeggiare il suo compleanno: la star non aveva scene da girare quel giorno ma si è comunque presentata sul set per dare a Lance un biglietto tramite il quale voleva ringraziarlo per quanto si era impegnato nell'interpretare il suo personaggio.

"Reeves arrivò sul set con la fidanzata, non lo aveva mai fatto prima, e mi consegnò un biglietto ringraziandomi per quello che ero riuscito a donare al personaggio nei film del franchise." Ha spiegato Reddick. "Voleva darmi il biglietto di persona. Non lo dimenticherò mai, ora inizio a piangere..."

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

L'uscita del nuovo capitolo della saga, John Wick: Chapter 4, è stata fissata per il 27 maggio 2022 anche se prima di allora riusciremo a vedere Keanu Reeves in Matrix Resurrections, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il giorno di Capodanno.