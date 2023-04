Lance Reddick: svelata la causa di morte della star di John Wick

La causa di morte ufficiale di Lance Reddick è stata rivelata: secondo il certificato di morte dell'attore, diffuso inizialmente da TMZ ed in seguito da svariate testate giornalistiche statunitensi, la star sarebbe morta a causa di una cardiopatia ischemica, dovuta ad una malattia coronarica aterosclerotica.

Il certificato di morte afferma anche che Reddick, che aveva 60 anni, sarà cremato per volere della sua famiglia. L'attore di John Wick, noto per aver recitato anche in serie come The Wire e Bosch, è stato trovato morto nella sua casa lo scorso 17 marzo; il giorno seguente i rappresentanti di Reddick hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "L'acclamato attore Lance Reddick è morto improvvisamente questa mattina per cause naturali".

"Lance era meglio conosciuto per i suoi ruoli in The Wire, Bosch, Resident Evil di Netflix e nei film di John Wick", continua la dichiarazione. "Lascia la moglie Stephanie Reddick e i figli Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddick. Lance ci mancherà molto. Per favore, rispettate la privacy della sua famiglia in questo momento."

Fino al giorno della sua morte Lance Reddick è sempre stato molto attivo ed impegnato con il lavoro: era nel bel mezzo del tour promozionale di John Wick 4, che è uscito nelle sale il 23 marzo e, durante una delle sue interviste finali, l'attore ha definito i suoi co-protagonisti Keanu Reeves e Ian McShane come membri della sua famiglia: "La nostra non è la famiglia con cui siamo nati, ma quella che abbiamo creato."