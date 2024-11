L'amore non va in vacanza, Jude Law distrugge i sogni dei fan: "In realtà quel luogo non esiste"

L'amore non va in vacanza è una delle commedie romantiche degli anni 2000 più amate dal pubblico, anche grazie al fascino di Jude Law, star del film insieme a Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black. A funzionare, nel lungometraggio di Nancy Meyers, sono anche le ambientazioni.

Del film ne ha parlato proprio Jude Law in questi giorni, ospite alla BBC Radio nella giornata di domenica. Quasi involontariamente, Law ha procurato una grossa delusione ai fan del film raccontando un particolare dell'ambientazione.

Casa dolce casa

L'amore non va in vacanza racconta la storia di due donne tradite dai rispettivi interessi amorosi, una americana (Cameron Diaz) e l'altra inglese (Kate Winslet), che si conoscono su internet e decidono di scambiarsi l'abitazione per le vacanze natalizie.

Le due protagoniste si ritrovano in contesti diversi e scopriranno il vero amore. Jude Law interpreta la nuova fiamma del personaggio di Cameron Diaz, nonché fratello del personaggio di Kate Winslet, che piomba in casa della sorella non sapendo dello scambio di abitazioni.

Nessun cottage

Una delle location più amate è senza dubbio la casa di Iris (Winslet), il Rosehill Cottage, che in realtà non esiste. La casa sarebbe ispirata ad un cottage inglese nelle Surrey Hills, noto come Honeysuckle Cottage.

"Quel cottage non esiste" ha confessato Jude Law "La regista è una perfezionista, ha visitato tutta quella zona ma non ha trovato il cottage da cartolina che stava cercando. Così ha affittato un campo, l'ha disegnato e ci ha fatto costruire il cottage". Reale o meno, la location ha fatto innamorare il pubblico del film.