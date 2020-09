L'Amico di Famiglia, su Netflix in streaming da oggi

L'amico di famiglia approda in streaming su Netflix: disponibile online il disturbante e inquietante film con Giacomo Rizzo e Francesco Bentivoglio, presentato a Cannes nel lontano 2007.

Il film di Paolo Sorrentino racconta la storia disturbante e difficile di Geremia de Geremei, anziano sarto che vive con sua madre inferma, e presta soldi ai suoi compaesani per aiutarli a realizzare i loro sogni. Almeno lui così dice, in realtà Geremia è un usuraio di aspetto sgradevole e il suo modo di offrire aiuto alla gente è in realtà una trappola. Definito "disturbante e non di facile lettura" L'amico di famiglia segue il pluripremiato Le conseguenze dell'amore e fa parte della sezione competitiva del Festival di Cannes insieme a Il Caimano, nel quale tra l'altro Sorrentino recita in un cameo.

Giacomo Rizzo in una scena del film L'amico di famiglia

Il regista è una delle punte di diamante dell'attuale panorama cinematografico nostrano, vincitore di quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, cinque David di Donatello, otto Nastri d'argento, oltre ad aver portato ben cinque film al Festival di Cannes. In Francia si è aggiudicato il Premio della giuria per Il divo, candidato anche all'Oscar al miglior trucco subito prima dell'exploit nel 20ilm La grande bellezza vince sia l'Oscar per il miglior film straniero, sia il Golden Globe per il miglior film straniero.

