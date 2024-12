L'amica geniale 4: la trama dell'ultima puntata, in onda stasera su Rai 1

Arriva il momento dell'addio anche per L'amica geniale 4, che stasera su Rai 1, in prima serata, saluta il suo pubblico con l'ultima puntata di stagione, che è anche il finale di serie.

Niente paura, però: per chi ha voglia di un rewatch completo, la serie, co-prodotta da RAI ed HBO, è disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Anticipazioni L'amica geniale di lunedì 9 dicembre

Nino Sarratore, ormai noto politico, va a far visita a Elena. A casa con lei ci sono le tre figlie, Dede, Elsa e la piccola Imma, e Tina, la bambina di Lila ed Enzo. Sarà questa l'ultima volta in cui vedremo la bambina, sparita improvvisamente menre sua madre è impegnata in uno scambio di battute con Nino.

Le ricerche cominciano immediatamente ma non danno esito positivo: la piccola Tina sembra sparita nel nulla. Lila sprofonda nella depressione, si chiude in casa e impedisce a chiunque di starle accanto, compresi Enzo, Gennaro ed Elena.

Irene Maiorino è Lila nella quarta e ultima stagione de L'amica geniale

Ad agitare il quartiere è anche un fatto di sangue: i fratelli Solara vengono uccisi. Per Elena, dietro c'è la mano di Pasquale, tornato in Italia con Nadia. Un'ipotesi, questa, che potrebbe essere confermata dal fatto che i due verranno arrestati dopo poco in quanto appartenenti a un gruppo armato.

L'ultimo episodio della serie si concentra sul rapporto, ormai compromesso, delle due "amiche geniali". Lila, saputo della morte degli odiati Solara, si convince che a commettere il duplice omicidio sia stata Tina, tornata per vendicarsi.

Elena nel frattempo, oltre a non aver mai abbandonato la sua migliore amica, nonostante le difficoltà, deve fare i conti col fatto che Dede si è innamorata di Gennaro. Il primogenito di Lila, però, decide di andare via di casa e a seguirlo è Elsa, l'altra figlia che Elena ha avuto da Pietro Airota. In preda al panico, Lenù decide di partire con Enzo alla volta di Bologna per ritrovare i ragazzi.

I due vengono fortunatamente ritrovati, ma ora è Dede a lasciare la casa materna: non sopportando il tradimento della sorella minore, la ragazza accetta l'invito del padre a raggiungerlo negli Stati Uniti.

Ci sarà presto anche un'altra partenza: durante il viaggio, infatti, Enzo ha confessato a Elena che la storia con Lila è finita nel momento in cui Tina è scomparsa. Per questo ha deciso di lasciare Napoli e di partire alla volta di Milano, alla ricerca di un nuovo lavoro e di una nuova vita.

Nel frattempo la cronaca fa nuovamente irruzione nella vita quotidiana: Nino Sarratore viene arrestato nell'ambito dell'inchiesta di Tangentopoli. La piccola Imma, in preda alla vergogna, non vuole nemmeno più andare a scuola, ed Elena capisce che è arrivato di nuovo il momento di partire. Lascia Napoli e il rione e si stabilisce a Torino.

A questo punto la storia ritorna dove si era aperta nella prima puntata della prima stagione. Elena, ormai una donna di mezza età, riceve in piena notte una telefonata da Gennaro che la informa che sua madre, Lila, è di nuovo sparita e di essere molto preoccupato perchè teme che le sia successo qualcosa di grave.

Decisa a tagliare ogni rapporto con i fantasmi del suo passato, Elena esorta Gennaro e non chiamarla mai più, ma quando riceve a casa un pacco capisce che c'è un legame che non potrà mai spezzarsi: all'interno ci sono due bambole, le stesse che lei e Lila avevano gettato nello scantinato del palazzo quando erano bambine. A mandargliele non può che essere stata lei, la sua amica geniale.