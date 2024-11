L'amica geniale 4: le anticipazioni della terza puntata, stasera su Rai 1

L'ultima stagione de L'amica geniale, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, torna in questo lunedì 25 novembre, come sempre su Rai 1, con la terza puntata: ecco cosa succederà.

Stasera su Rai 1, alle 21:30 circa, torna in TV L'amica geniale 4 (anche in streaming su RaiPlay), l'ultima stagione della serie internazionale prodotta da Rai ed HBO. Nella terza puntata, Elena sarà costretta a confrontarsi con due delle sue più grandi paure, mentre Lila, silenziosamente, proverà a rimanere al suo fianco.

L'amica geniale: anticipazioni di lunedì 25 novembre

Nel primo episodio della serata, dal titolo La frattura, Elena prende ancora maggiormente coscienza di quanto la Basic Sight fondata dalla sua amica d'infanzia sia diventata il centro della vita nel loro vecchio quartiere, soprattutto per chi non vuole sporcarsi le mani lavorando per i Solara. Ora Lenù comprende sempre meglio le preoccupazioni di sua madre Immacolata, che vorrebbe che Lila assumesse i due figli maschi, Peppe e Gianni, togliendoli dalla strada e dallo spaccio.

Nel frattempo la sua gravidanza giunge al termine ed Elena partorisce una bambina, figlia sua e di Nino Sarratore. Immacolata va a farle visita ma ha un collasso: sono Lila e Nino a occuparsi del suo trasferimento in ospedale. Impossibilitata a fare di più, Lenù vive con grande disagio la ritrovata vicinanza tra la sua amica e il suo amante, e la gelosia diviene, giorno dopo giorno, una vera ossessione.

Eppure è proprio Lila a farsi carico della difficile situazione di Immacolata, passa con lei la notte in ospedale, fino a quando, il giorno dopo, Elisa e Marcello non la trasferiscono in una clinica.

Nel secondo episodio, L'imbroglio, Alfonso, mentre accompagna Elena a far visita alla madre, le confessa di aver avuto una relazione con Michele Solara.

Seguono giorni concitati e pieni di angoscia, in cui Lila dà alla luce una bambina, Tina, e Immacolata muore in clinica.

Dopo i funerali di sua madre, Elena prende una decisione che rimandava fin dal suo trasferimento a Napoli: contatta il suo editore e promette la stesura di un nuovo romanzo entro l'autunno del 1982.

Purtroppo ai progressi nella vita professionale, non corrispondono quelli nella relazione con Nino: tornata a casa, Elena lo trova a letto con la domestica. Decide di lasciare per sempre quella casa, prende con sè le tre bambine e si rifugia nell'unico posto sicuro: a casa di Lila.

È qui che riceva dall'amica un'importante confessione: in tutti quegli anni Nino non aveva mai smesso di cercarla.