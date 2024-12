L'amica geniale 4, anticipazioni della quarta e penultima puntata, stasera su Rai 1

Va in onda in questo lunedì 2 dicembre, alle 21:30 su Rai 1, la quarta puntata de L'amica geniale 4: le anticipazioni svelano che Lila e Lenù denunceranno i Solara.

L'amica geniale 4 attende il suo pubblico anche in questo lunedì 2 dicembre: stasera su Rai 1, come sempre alle 21:30 circa, dopo l'appuntamento con Affari Tuoi, andrà in onda la quarta puntata. Che è anche la penultima, in quanto la stagione conclusiva della fortunanta serie è composta da due episodi in più rispetto alle precedenti.

L'amica geniale: anticipazioni di lunedì 2 dicembre

Nel primo episodio, intitolato Il ritorno, è Antonio a raccontare a Elena la verità su Nino e sul fatto che, a sua insaputa, l'ha tradita con molte donne. Quando il Sarratore torna da lei, con mille promesse d'amore, è Elena a troncare la relazione e a lasciarlo, dicendogli che ormai per lui non prova più nulla.

Tornata a vivere nel suo quartiere d'infanzia, Lenù decide di inviare al suo editore un vecchio dattiloscritto che racconta la storia del rione. Solo dopo il matrimonio di Elisa, però, scopre che il suo nuovo libro sta diventando molto popolare. C'è però un problema: i Solara sono molto arrabbiati con lei per quanto ha scritto.

Il secondo episodio,L'indagine, si apre con Elena impegnata nella promozione del suo romanzo, mentre Lila si offre di badare alle bambine. Lenù deve però far fronte a una denuncia: Carmen l'ha querelata per diffamazione, e la situazione è destinata a precipitare dopo la morte di Alfonso.

Determinate a portare avanti insieme una guerra contro i Solara che Lila ha iniziato molto tempo prima, le due amiche scrivono un articolo di denuncia. Purtroppo non ottengono i risultati sperati: non soltanto i Solara sono ancora a piede libero ma Lila scopre che quel "morbo" che infesta il quartiere è ormai entrato anche dentro casa sua.

L'amica geniale, con le puntate fin qui trasmesse e con le tre stagioni precedenti, è disponibile anche in streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma stasera sarà possibile seguire, anche in contemporanea con la messa in onda televisiva, la penultima puntata.

Lunedì 9 dicembre, invece, andrà in onda il finale di serie.