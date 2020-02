L'amica geniale 2, Margherita Mazzucco: "Saverio Costanzo mi ha aiutata ad uscire da un periodo difficile"

Margherita Mazzucco, una delle due protagoniste de L'amica geniale, ha voluto ringraziare Saverio Costanzo per averla aiutata anche fuori dal set.

Margherita Mazzucco, tornata nei panni di Lenù ne L'Amica geniale 2 ha ringraziato Saverio Costanzo, regista dell'acclamata serie tv, per averla aiutata anche nella vita reale.

La seconda stagione de L'amica geniale, basata su Storia del nuovo cognome, il secondo romanzo della saga letteraria scritta da Elena Ferrante, è ufficialmente arrivata in TV la scorsa settimana (qui la nostra recensione degli episodi 1 e 2). E così sono tornate due cresciute Gaia Girace (Raffaella "Lila" Cerullo da adolescente) e Margherita Mazzucco (Elena "Lenù" Greco da adolescente). Proprio quest'ultima ha voluto ringraziare pubblicamente il regista Saverio Costanzo: "Saverio, mi ha aiutato ad uscire da un momento chiuso e difficile della mia vita, sono cresciuta molto. Lui ha messo in luce tante cose di noi".

Anche Gaia ha sottolineato la bravura del regista: "Saverio è stato una persona importantissima nella mia vita, a livello lavorativo e personale. Gli voglio tanto bene. Lui si è accorto di tanti aspetti di me che neppure io conoscevo".

L'amica geniale 2, dopo il record di ascolti della scorsa settimana, tornerà stasera con due nuove puntate: qui le anticipazioni degli episodi 3 e 4.