L'amica geniale 2, Gaia Girace e Margherita Mazzucco: "I nostri film preferiti"

L'amica geniale 2 è finalmente iniziata e le due giovani protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, hanno svelato quali sono i loro film preferiti e, soprattutto, quanto è importante la loro amicizia anche fuori dal set.

Le due giovani star, infatti, sono molto legate e hanno in comune alcune preferenze in fatto di cinema. Entrambe amano Adurey Hepburn, come afferma Margherita Mazzucco: "Anche se non ci vediamo sempre cerchiamo di sentirci spessissimo ed è nato un rapporto molto bello tra di noi, poi ad entrambe piace molto Audrey Hepburn, è la nostra attrice di riferimento quindi abbiamo anche dei gusti in comune"

L'amica geniale: un'immagine di Margherita Mazzucco e Gaia Girace nella seconda stagione

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, quindi, hanno una grande icona cinematografica in comune anche se hanno gusti un po' diversi in fatto di film. Gaia ama moltissimo Notting Hill e le commedie romantiche mentre Margherita, come ha dichiarato, preferisce i classici Disney, come Mary Poppins: "Amavo tanto i classici Disney come Mary Poppins, mi commuovevo sempre"

Le due protagoniste de L'amica geniale 2 interpretano Lila e Lenù, due giovani donne che vivono un rapporto d'amicizia tanto intenso quanto complicato. Un rapporto d'affetto e stima che si è propagato anche nella realtà, come spiega Gaia Girace: "C'e tanta complicità siamo diventate amiche anche nella vita. Non ci riusciamo a vedere perché abitiamo lontane ma abbiamo un gruppo e ci sentiamo sempre per messaggio".