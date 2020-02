L'amica Geniale 2, Gaia Girace: "Alice Rohrwacher? Il suo arrivo è stato fonte di stress"

Alice Rohrwacher ha affiancato Saverio Costanzo alla regia de L'amica geniale 2 e Gaia Girace, una delle due giovani protagoniste, ha vissuto il nuovo arrivo sul set con molta ansia.

A raccontarlo è stata lei stessa proprio durante la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione de L'amica geniale, la serie co-prodotta da RAI ed HBO che, nella sua seconda settimana di programmazione, ha fatto registrare un nuovo record di ascolti. Proprio uno dei due episodi andati in onda ieri sera (qui la nostra recensione degli episodi 3 e 4 de L'amica geniale 2) era diretto da Alice Rohrwacher, quello girato a Ischia, e a proposito dell'esperienza Gaia Girace ha raccontato: "Mi sono ammalata quando abbiamo girato a Ischia".

L'amica geniale 2: Alice Rohrwacher sul set della nuova stagione

Il problema non era dovuto alla persona di Alice Rohrwacher, naturalmente, quanto al cambiamento che il suo arrivo ha significato anzitutto per delle giovani attrici alla prima esperienza: "Ammetto di aver provato non poche difficoltà ad approcciare con la nuova regista, Alice Rohrwacher. Lo stress è stato determinante. Ho avuto tonsillite, congiuntivite, febbre e ho passato una settimana terribile. Per due giorni sono rimasta chiusa in camera a prendere antibiotici. Per fortuna è passata e grazie a Saverio Costanzo ho legato anche con Alice". Già in una dichiarazione precedente sia Gaia Girace che Margherita Mazzucco, interprete di Lenù, avevano parlato del bel rapporto nato sul set con Costanzo. "Dovermi relazionare ad un'altra figura che non fosse lui per me è stato traumatico, perché si era creato un legame molto forte tra noi" ha ammesso la Girace.