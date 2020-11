L'allieva 3, ultima puntata stasera su Rai1: la trama

L'Allieva 3 torna stasera su Rai1 alle ore 21:25 con l'ultima puntata. Tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi e Antonia Liskova, la serie tv potrebbe concludersi ufficialmente stasera.

La trama di quello che potrebbe essere il finale di serie anticipa che Claudio (Lino Guanciale) e Alice (Alessandra Mastronardi) seguono un'intuizione che può scagionare Giacomo. Anche Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. La cocciutaggine di Alice, intanto, la porta a fare un ultimo tentativo nella ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.

La provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.