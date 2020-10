L'allieva 3: la trama della quarta puntata, stasera su Rai1

L'Allieva 3 torna stasera su Rai1 alle ore 21:25. Tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi e Antonia Liskova, la serie tv ci farà compagnia per altre tre prime serate.

La trama della quarta puntata racconta che Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi, è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio (Lino Guanciale) e gli restituisce l'anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie.

Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona, che decide di portare Alice con sé.

Sandro intravede un'occasione e decide di farsi avanti con Alice, ma non si accorge che Claudio ha visto tutto.

La reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l'improvviso arresto di Giacomo rimette tutto in discussione.

Il fratello di Claudio è accusato dell'omicidio di un industriale in un golf club. Il movente c'è e le indagini di Silvia rivelano ad Alice e alla Suprema insospettate verità sul passato di Giacomo e Claudio. Alice e Claudio si trovano uniti a credere nell'innocenza di Giacomo, anche se tutte le prove sembrano confermare la sua colpevolezza.