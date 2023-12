Lady Macbeth, Florence Pugh si è addormentata accidentalmente in una scena in camera da letto

Florence Pugh tornerà a breve sul grande schermo nel 2024 con la seconda parte di Dune, per la regia di Denis Villeneuve. Tra i primi film che l'attrice girò nel corso della sua carriera figura Lady Macbeth, tratto dal racconto Lady Macbeth del Distretto di Mcensk.

Nel corso del podcast Dish, Pugh ha raccontato un aneddoto sulla lavorazione del film di William Oldroyd. L'attrice ha dichiarato di essere in grado di schiacciare un pisolino in un letto sul set mentre la troupe si prepara per la successiva scena in camera da letto: proprio come le accadde in Lady Macbeth:"In realtà, dormo meglio in una stanza piena di persone che stanno preparando la prossima ripresa. Potrei tornare al mio camper e fare un sonnellino di 10 minuti oppure nel caso stessero preparando, amo le scene a letto. Perché devi sdraiarti mentre preparano e vedere cosa farai nel letto, e dici tipo 'Beh, penso che andrò così, farò così...'".

Il sonnellino in Lady Macbeth

Il problema è che durante le riprese di Lady Macbeth il sonnellino fu un po' troppo prolungato:"Will [Oldroy], il regista, mi diceva 'Ok, Florence, con i tuoi tempi, ovviamente sarai addormentata e poi ti svegli con calma e filmiamo solo il momento in cui ti svegli ed è eccitante'. E io dicevo 'Sì, certo, capito, capito'. Chiudo gli occhi, mi addormento, stanno girando e poi alla fine una parte del mio cervello pensa 'Oh, oh, accidenti', e mi sveglio tipo con uno spavento ma sto recitando nello svegliarmi con un 'Ahhh'" E poi arriva il feedback del regista:"Dice 'taglia', viene da me e dice 'Sì, brava, brava. Quindi, penso che la prossima volta accorceremo un po' il momento del sonno'".

Lady Macbeth è il primo film in cui Florence Pugh recita nel ruolo della protagonista. L'attrice ha conquistato pubblico e critica negli ultimi anni recitando in Midsommar, Piccole donne e Oppenheimer, l'ultimo film diretto da Christopher Nolan.

In Dune - Parte 2, Pugh interpreta la principessa Irulan Corrino.