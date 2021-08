Lady Gaga e Tony Bennett: in anteprima mondiale oggi su MTV il video di I Get A Kick Out Of You

Oggi su MTV alle 18:00 sarà trasmesso il nuovo video di Lady Gaga e Tony Bennett in anteprima mondiale e sarà così presentato ufficialmente il video del singolo I Get A Kick Out Of You.

Lady Gaga e Tony Bennett saranno i protagonisti assoluti oggi su MTV, che trasmetterà in anteprima mondiale il video del nuovo singolo "I Get A Kick Out Of You", primo estratto dall'album Love for Sale.

Il video, che sarà trasmesso anche a New York sul Billboard di ViacomCBS a Times Square Billboard, in Italia andrà in onda oggi, venerdì 6 agosto, alle ore 18:00 sui canali di MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) e MTV Music (canale 132 e canale 704 di Sky). Le due star della musica hanno annunciato il secondo progetto insieme - Love for Sale - un album tributo a Cole Porter che verrà pubblicato il prossimo 1° ottobre dalla Columbia Records/Interscope Records.

Dopo aver lavorato insieme al disco Cheek to Cheek (2014), vincitore ai Grammy, i due artisti tornano a collaborare in questo album storico che uscirà in occasione dei 95 anni del crooner.

Il loro duetto "I Get A Kick Out Of You" è il primo singolo estratto dall'album ed è tratto dal musical Anything Goes di Porter del 1934. In passato tante le star che si sono cimentate nella cover di questo brano, solo per citarne alcune: Frank Sinatra a Dolly Parton.