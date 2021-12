Lady Gaga e il suo debutto ne I Soprano: ecco cosa andò storto, secondo lei

A Star is Born non rappresenta il debutto di Lady Gaga nel mondo della recitazione. La protagonista di House of Gucci, infatti, aveva già recitato nell'episodio The Telltale Moozadell della terza stagione de I Soprano. Quella volta, però, le cose non ingranarono adeguatamente. Come mai? A spiegarlo è Lady Gaga stessa.

A proposito del suo fallimentare debutto nel mondo della recitazione grazie a I Soprano, Lady Gaga ha rivelato: "Non sapevo ancora ascoltare nel corso di una scena. Recitavo e ridevo ma non capivo bene quello che stava accadendo. Si nota che non è una risata sentita ma fittizia!".

Nonostante quell'esperimento poco riuscito, però, Lady Gaga è stata capace di costruirsi una promettente carriera cinematografica. A proposito del ruolo dell'attore, la pop star ha dichiarato: "Le sfumature si imparano nel corso del tempo e dipendono tanto dalla capacità di ascoltare le altre persone che ci circondano. Bisogna mettersi al servizio degli altri sul set".

Lady Gaga - che adesso è al cinema grazie all'ultimo film di Ridley Scott - ha continuato: "Serve sempre essere ben concentrati su quello che si sta facendo. Invece, all'epoca, non ero per nulla concentrata. Devo ringraziare la mia insegnante di recitazione, Susan Batson, e Ridley Scott, che costruisce santuari sul set per consentire agli attori di spiccare il volo".

In House of Gucci, Lady Gaga usa una cadenza tipica del Nord Italia. A questo proposito, la protagonista di A Star is Born ha detto: "Se posso fare rock 'n' roll o jazz, posso anche utilizzare una cadenza tipica del Nord Italia!". Relativamente alla scena di sesso presente nel film di Ridley Scott, Adam Driver ha rivelato: "Non abbiamo avuto particolari problemi! Ci sentivamo di farla e l'abbiamo fatta! Ormai, a quel punto, stavamo girando insieme da un mese e si era creata una certa chimica".