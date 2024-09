Lady Gaga: la sua risposta al gruppo Facebook di compagni di college che dicevano non sarebbe diventata famosa

Lady Gaga ha ricordato le sue umili origini facendo riferimento a un gruppo Facebook, ora cancellato, creato da alcuni suoi vecchi compagni di classe alla New York University e intitolato "Stefani Germanotta, non sarai mai famosa".

Gli screenshot del gruppo, che si riferisce a Gaga con il suo nome di battesimo, hanno cominciato a circolare online tra i fan per diversi anni. L'attrice e cantante ha ora affrontato pubblicamente l'esistenza del gruppo commentando su TikTok al riguardo.

Il post originale accostava uno screenshot del gruppo Facebook composto da 12 membri a un elenco dei numerosi riconoscimenti della star, tra cui un Oscar, due Golden Globe, 13 Grammy Awards, 10 Billboard Music Awards e 18 MTV Music Video Awards.

Joker: Folie à Deux - Lady Gaga si sporca le labbra di lipstick rosso

"Alcune persone con cui sono andata al college hanno creato questo gruppo tempo fa", ha scritto Gaga sul post. "Questo è il motivo per cui non puoi arrenderti quando la gente dubita di te o ti butta giù - devi continuare ad andare avanti".

Gaga ha frequentato la Tisch School of the Arts della New York University negli anni precedenti alla pubblicazione del suo primo album in studio "The Fame". Si è ritirata dalla NYU nel 2005 e ha iniziato a esibirsi nei club di New York sviluppando il suo personaggio pubblico.

Joaquin Phoenix, Gaga e il regista Todd Phillips hanno recentemente presentato il sequel Joker: Folie à Deux alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il film ha ottenuto una lunga standing ovation al termine della proiezione. Il film arriverà nelle sale italiane il 2 ottobre, su queste pagine la recensione.

Joker 2, Joaquin Phoenix: "Quando Lady Gaga mi ha sentito cantare le è andato di traverso il caffè"

"Todd ha fatto un grande passo avanti con questo concept e con la sceneggiatura, dando al sequel di 'Joker' questa audacia e complessità", aveva dichiarato Gaga a Variety. "C'è musica, c'è danza, è un dramma, è anche un dramma giudiziario, è una commedia, è felice, è triste. È una prova di Todd come regista, che preferisce essere creativo piuttosto che raccontare una tradizionale storia d'amore".