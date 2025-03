Lady Gaga fa una promessa per Joker 3: "Tranquilli, canterò, reciterò e..."

Lady Gaga ha voluto scherzare nel monologo di apertura di 'SNL', parlando un po' del suo premio ai Razzie Awards per Joker: Folie à Deux. In quest'occasione, senza scherzare, ha anche detto che cosa farà se dovessero proporle un Joker 3.

Lady Gaga ha conquistato il pubblico di Saturday Night Live con un monologo d'apertura frizzante e autoironico, dimostrando ancora una volta di essere una vera performer a tutto tondo. La popstar, che ha condotto e si è esibita come ospite musicale nella puntata dell'8 marzo 2025, non ha perso occasione per scherzare su sé stessa, sulle sue recenti esperienze cinematografiche e persino sul suo controverso Razzie Award, facendo una promessa al pubblico in merito al chiacchierato ritorno in un ipotetico Joker 3.

Lady Gaga: "Joker 3? Non preoccupatevi, non lo farò!"

Vestita con un luccicante abito in stile flapper e un'elegante mantella di piume, Lady Gaga ha dato il via alla serata con un monologo ironico, subito affrontando il tema più caldo: il suo ruolo in Joker: Folie à Deux. "So che potreste pensare che sia qui per promuovere il mio album Mayhem," ha esordito, "ma in realtà sono qui per ricordarvi che sono un'attrice straordinaria."

[video id= yt=3JoK3nfHruQ&t=1s]

Riferendosi al sequel del Joker, Gaga ha scherzato: "A quanto pare, la gente ha pensato che fosse fantastico", una battuta pungente dato che il film ha recentemente vinto il Razzie Award per la Peggior Coppia sullo Schermo e il Peggior Sequel. Ma la popstar non si è lasciata abbattere: "Scherzi a parte, adoro vincere premi. Il mio Razzie mi avvicina di un passo all'EGORT: è come un EGOT, ma più doloroso" - un riferimento esilarante al prestigioso riconoscimento per chi vince Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Infine, la popstar ha rivelato un dettaglio inedito sul suo fidanzamento con Michael Polansky, raccontando che fu sua madre a presentarli e che lui lavora nella ricerca sul cancro. "Io stavo fumando una sigaretta quando mia madre mi ha detto che lavora nella lotta contro il cancro. Dopo tre appuntamenti, ho smesso di fumare... tranne quando sono ubriaca", ha aggiunto ridendo, mentre un assistente fuori scena le porgeva ironicamente una sigaretta.



Chiudendo il monologo, la star ha assicurato al pubblico di SNL: "Rispetto tantissimo tutti qui dentro, quindi stasera prometto di recitare, di cantare... e di non fare Joker 3." Un'autentica dichiarazione d'intenti che ha scatenato le risate in studio e confermato che, Oscar o Razzie che siano, Lady Gaga sa sempre come conquistare il palcoscenico.