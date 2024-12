Joker: Folie à Deux in 4K UHD, una favolosa steelbook per rivalutare il sequel con Joaquin Phoenix

Ecco la bellissima steelbook (e in commercio ce ne sono tre) per il tanto discusso sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Sul piano tecnico il prodotto è strepitoso, c'è anche il Dolby Atmos italiano e una buona quantità di extra.

Non ha avuto certo il successo del primo film, anzi al botteghino è stato un flop e si è spesso attirato gli strali di pubblico e critica, forse spiazzati da un film a dir poco divisivo e dalla strada molto particolare intrapresa da Todd Phillips. Quasi che Joker: Folie à Deux sia il risultato di una forzatura dovuta solo allo strepitoso clamore del Joker del 2019, che tra Leone d'Oro a Venezia, incassi pazzeschi e premio Oscar a Phoenix, aveva alzato troppo le aspettative per il sequel. Tanto più se al sempre straordinario Joaquin Phoenix viene affiancato un nome del calibro di Lady Gaga.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena ambientata in tribunale

Ma se è vero che Joker: Folie à Deux ha parecchi difetti, va riconosciuto che ha anche degli spunti molto interessanti, dall'incipit del cartone animato al discusso finale, ma soprattutto l'idea di farne un vero e proprio musical, che sarà pure discutibile ma anche estremamente affascinante, viste le abilità dei protagonisti. Insomma tutto materiale di discussione ancora vivo e meritevole di tornarci sopra anche in homevideo, soprattutto avendo tra le mani una delle tre bellissime steelbook a due dischi con 4K UHD e blu-ray in uscita per Warner Bros. Home Entertainment.

Una bellissima steelbook a due dischi

La cover della steelbook di Joker Folie à Deux

Come detto, abbiamo potuto apprezzare una delle tre steelbook rilasciate da Warner e siamo di fronte a un'edizione esteticamente stupenda, sia per l'intensità dell'espressione del Joker sullo sfondo nero della confezione metallica, sia perché sul retro rovesciato c'è invece il volto di Harley Quinn. E chissà se questa bellezzia tattile, abbinata alla qualità tecnicamente strepitosa del prodotto, non possa far anche cambiare idea sul valore artistico di Joker: Folie à Deux, o quantomeno farne apprezzare i lati positivi e abbandonarsi alla sua estetica pazza e a un audio da primato che fa entrare nella follia dei personaggi. Un audio che, ecco la chicca presentata dall'edizione, anche in italiano è proposto in un devastante Dolby Atmos.

L'esterno e l'interno della steelbook di Joker Folie à Deux

Il video 4K esalta l'estetica del film con dettaglio super e croma febbrile

Lady Gaga nei panni di Harley Quinn

Venendo alla tecnica in senso stretto, il video 4K UHD è qualcosa di veramente eccezionale. Joker Folie à Deux riprende quasi in toto l'estetica complessiva del primo film, un look che il video replica ed esalta in maniera perfetta, con una nitidezza stupefacente e un dettaglio granitico in ogni circostanza, incredibile nel descrivere corridoi e celle invecchiate, raffinato nel raccontare scenografie folli ma anche preciso nel tracciare primi piani porosi, sofferti e ricchi di rughe anche minuscole.

La silhouette di Joaquin Phoenix in controluce in una scena di Joker: Folie à Deux

Ma a colpire è anche un croma febbrile che pervade tutto il film, fatto di colori a volte spenti e smorzati, quasi malati ma pronti a esplodere in qualche tonalità particolarmente effervescente, come a replicare lo stato mentale alterato del protagonista. Il nero è profondo ma i dettagli emergono sempre dalle ombre, i numeri musicali sono uno spettacolo per gli occhi mentre la sensazione di profondità è sempre accentuata. Un video perfetto per lasciarsi trascinare in una follia anche visiva molto suggestiva.

Joker: Folie à Deux, recensione del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga: Joker contro Joker

Dolby Atmos esplosivo anche in italiano tra effetti sonori e musical

Un numero musicale di Joker: Folie à Deux

Il vero pezzo forte dell'edizione è però l'audio Dolby Atmos, una traccia pazzesca che come detto troviamo anche per la lingua italiana. Un audio che trasmette tutte le atmosfere pesanti e opprimenti del film tramite effetti sonori sempre molto precisi, curati e mai banali, sia che riguardino il rumore della città, della folla o dell'aula di tribunale, sia che coinvolgano i pensieri del protagonista. Ma stavolta in più c'è, oltre alla colonna sonora cupa e sinistra, c'è anche tutta la parte musical che risuona dai diffusori decisa e potente, sprizzando un'energia avvolgente tra canti e balli che utilizza una notevole dose di bassi (che si scateneranno poi in un'esplosione finale) e sfrutta anche i canali in altezza. In questo contesto i dialoghi restano chiari e profondi.

Joker: Folie à Deux, quando il finale cambia tutto

Gli extra: 70 minuti fra documentari, curiosità e approfondimenti

Un momento romantico tra Harley Quinn e Arthur Fleck

A chiudere l'edizione un reparto extra corposo, con oltre 70 minuti di contenuti. La parte del leone la fa Everything Must Go, un documentario molto approfondito suddiviso in quattro parti (le varie sezioni si chiamano Can I Have a Cigarette?, Finding Lee, A Hundred Films in One e King of Nothing), dalla durata totale di 44 minuti. Si parla in modo approfondito della realizzazione del film, della sfida rappresentata di girare un sequel, dei temi, dei personaggi, il tutto corredato da filmati durante la lavorazione sul set e interventi di membri chiave del cast e della troupe.

Il Joker vestito di bianco

A seguire troviamo The Character of Music (8' e mezzo), con Lady Gaga e altri membri della troupe che parlano dei numeri di ballo del film con prove sul set e registrazioni di musica dal vivo. Si prosegue con Crafted With Class (7 e mezzo) dedicato alla scenografia e alla produzione, e con Colors of Madness (6 e mezzo) sull'uso particolare dei colori raccontato dal regista e dal direttore della fotografia Lawrence Sher. A chiudere Live! With The Joker (5'), con l'animatore Sylvain Chomet che parla del cartone animato di apertura e del suo design visivo.