Lady Gaga è rimasta per anni nel personaggio di Ally di A Star is Born

Lady Gaga dice di essere rimasta per anni nel suo personaggio di A Star Is Born, molto più a lungo di quanto non abbia fatto per Patrizia Reggiani in House of Gucci.

Lady Gaga ha rivelato di essere rimasta nel personaggio di Ally di A Star Is Born per anni dopo la fine delle riprese della pellicola: la star ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2001 con una breve apparizione durante un episodio de I Soprano prima di diventare una delle più celebri pop star al mondo con il suo album di esordio del 2008.

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un momento del film

Il suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio è stato quello della cantautrice emergente, Ally Maine, insieme a Bradley Cooper, nel remake del 2018 di A Star Is Born. La sincera interpretazione della pop star le è valsa una nomination all'Oscar come migliore attrice, che non ha vinto, anche se ha portato a casa un "premio di consolazione": quello per la miglior canzone originale con Shallow.

La cantante ha nuovamente provato a calarsi in un ruolo molto impegnativo nell'ultimo periodo: quello di Patrizia Reggiani in House of Gucci di Ridley Scott. Durante un'intervista con Jake Gyllenhaal per la serie Actors on Actors di Variety, l'attrice ha ammesso di essere rimasta nel suo personaggio di A Star is Born per anni dopo la fine delle riprese.

House of Gucci: Lady Gaga in una scena del film

"Per me interpretare un personaggio è come vivere una lunga canzone. Una canzone che dura mesi. Sono stata Ally per anni, mentre Patrizia l'ho lasciata andare più velocemente perché era un'assassina e c'erano alcuni aspetti relativi alla trasformazione psicologica che erano molto impegnativi da affrontare." Ha spiegato Lady Gaga.