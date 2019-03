Lady Gaga sorprende i clienti di un piccolo bar di Hollywood cantando Frank Sinatra!

Marica Lancellotti

Il primo concerto di Lady Gaga dopo la notte degli Oscar si è tenuto a sorpresa in un piccolo bar davanti agli occhi increduli dei clienti che l'hanno ascoltata intonare due pezzi di Frank Sinatra senza dover pagare nulla se non la propria consumazione.

Certe cose forse accadono solo a Hollywood: come se fosse un film, lo sconosciuto Black Rabbit Hole, un locale sulla Hudson Street che di solito ospita piccoli spettacoli di magia, è diventato per una sera famoso quanto il palco del Dolby Theatre di Los Angeles, almeno per il tempo di due canzoni, quelle di Frank Sinatra intonate da una cliente d'eccezione: Lady Gaga! "Sono qui per rovinare la festa. Mi dispiace così tanto!" ha così esordito, davanti ai clienti assolutamente sorpresi e ai membri della piccola band che si stava esibendo durante la serata, che devono aver avuto quasi un mancamento nell'attimo in cui hanno capito che sì, Lady Gaga, il premio Oscar Lady Gaga, stava chiedendo proprio a loro di accompagnarla sulle note di Fly me to the Moon e Call Me Irresponsible di Sinatra. "Per tutta la vita mi hanno definita irresponsabile, ma questo non mi rende arrabbiata perchè un po' è vero, e a me piace sentire la verità".

Gaga, dopo le fatiche di A Star Is Born, è tornata alla musica: attualmente è impegnata al Park Theatre di Las Vegas con la sua residency per cui, oltre ai concerti della serie Enigma, si esibisce in serata solo piano e voce in cui reinterpreta i classici del suo repertorio in chave jazz.