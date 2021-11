Lady Gaga e le sue origini italiane: ecco di dov'è la sua famiglia

Ecco di dov'è originaria la famiglia di Lady Gaga: suo nonno, Antonino Germanotta, nel 1908 partì per l'America da Naso, in provincia di Messina.

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è la figlia di Joseph Germanotta, un imprenditore e ristoratore statunitense di origini italiane: suo padre, Antonino Germanotta, nel 1908 era emigrato da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d'America.

La star è da sempre molto fiera delle sue origini siciliane: durante svariate interviste l'attrice di A Star Is Born ha parlato più volte dei suoi antenati che partirono da Naso, in Sicilia, verso gli Stati Uniti, nella speranza di una vita migliore.

"Non mi interessa quanto successo possa avere, ma ricordo sempre che la mia famiglia è emigrata dall'Italia. Mia nonna vendeva vestiti per pochi spiccioli e mio nonno era un ciabattino. In fondo sono una ragazza italoamericana", ha spiegato due anni fa Lady Gaga durante un concerto.

La popstar, in un tweet del 2019 ha rivelato di aver fatto un test del DNA: "Ho fatto il test del DNA e sono italiana al 100%." Nel gennaio del 2018, inoltre, la cantante ha incontrato a Milano una parte dei suoi parenti venuti da Naso: "Oggi è un giorno speciale per me perché la mia famiglia si è riunita per la prima volta. Sono venuti fin dalla Sicilia per conoscermi e questo mi ha emozionato molto e mi ha fatto pensare a mio nonno, quando è andato via dall'Italia per venire in America, lasciandosi dietro tutto, compreso un Paese così meraviglioso."

Lo scorso anno Lady Gaga ha dimostrato di amare profondamente il suo paese d'origine inviando da Los Angeles, attraverso Tiziano Ferro, un messaggio di amore e solidarietà nel pieno dell'emergenza Covid-19: "Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere."