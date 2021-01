Lady Gaga lancia gli Oreo rosa e verdi ispirati all'album Chromatica

Sono finalmente disponibili nei supermercati USA gli Oreo di Lady Gaga, ispirati al nuovo album della pop star, Chromatica: la cantante ha festeggiato l'uscita dei celebri biscotti, condividendo una caccia al tesoro su Twitter.

Rosa, verdi e "graffianti": ecco i biscotti ispirati a "Chromatica" di Lady Gaga. La società di Oreo, Mondelēz International, aveva annunciato la collaborazione con la pop star a Dicembre, preparandoci all'uscita in edizione limitata dei biscotti.

I biscotti, che sono ora disponibili in confezioni da sei, non solo hanno gli stessi colori del nuovo album della cantante, ma la cialda del biscotto presenta alcuni disegni ispirati sempre a Lady Gaga.

Per celebrare l'uscita, Lady Gaga ha condiviso sulla sua pagina Twitter la caccia al tesoro digitale di Oreo con nuovi indizi, pubblicati ogni ora tra le 10:00 e le 15:00 (ora americana) dall'account ufficiale della marca di biscotti. Gli indizi prendono sempre spunto dall'album "Chromatica" di Lady Gaga e secondo le regole del concorso, 50 fan saranno selezionati a caso per vincere alcuni pacchetti speciali, del valore di $ 125, perché verranno firmati dalla stessa Gaga.

Per avere la possibilità di vincere, dovrete rispondere al tweet con la risposta corretta, taggando #ChromaticaCookieHunt, #sweepstakes e @Oreo. Oltre al concorso su Twitter, Oreo ha anche in attivo un altro concorso: si chiama "Canta con Oreo" ed è valido fino al 30 aprile con Gaga su www.singitwithoreo.com.

Per partecipare a questo concorso bisgona lasciare alcuni 'Oreograms', messaggi musicali destinati ai propri cari. Ognuna di queste dediche si trasformerà immediatamente in una canzone che potrà essere condivisa con amici e parenti sui social media. L'iniziativa darà modo di vincere gadget e un'esperienza unica con la cantante.