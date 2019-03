Lady Gaga e Jeremy Renner avvistati insieme a Los Angeles!

Nelle ultime ore i siti di gossip sono impazziti riguardo la notizia di una possibile frequentazione tra Lady Gaga e Jeremy Renner, visti insieme a Los Angeles, ma un portavoce ha subito svelato l'arcano, dando una 'natura' al rapporto tra i due attori.

Dopo la separazione da Christian Carino, lasciato dopo la promessa di matrimonio, la vita sentimentale di Lady Gaga è tornata sulle prime pagine dei giornali, soprattutto su People, che ha affermato di aver visto l'attrice/cantante passeggiare insieme a uno dei volti del Marvel Cinematic Universe, Jeremy Renner. Secondo la fonte i due stanno passando molto tempo insieme.

Un portavoce della cantante ha però chiarito la situazione in un comunicato per E! News, in cui afferma che i due sono cari amici:

"Lady Gaga è amica di Jeremy Renner da diverso tempo. Escono spesso insieme quando si ritrovano nella stessa città, ultimamente si sono rivisti ma non c'è nulla di romantico nella loro relazione."

La carriera della cantante sta vivendo un momento davvero entusiasmante: con l'Oscar per Shallow, Migliore canzone originale per A star is born, è diventata la prima persona della storia a conquistare Oscar, Grammy, Bafta e Golden Globe nello stesso anno. Prima di lei solo Audrey Hepburn era riuscita a ottenere tutti questi riconoscimenti nel corso della carriera, ma Lady Gaga è riuscita a farlo nello stesso anno. Dal canto suo, Jeremy Renner sta tornando nel MCU grazie al prossimo Avengers: Endgame: il capo della Marvel Kevin Feige ha dichiarato di amare Hawkeye e che "ci sono grandi eventi in arrivo per lui".