Lady Gaga denunciata dalla donna coinvolta nel rapimento dei suoi cani

Nel febbraio 2021, Lady Gaga offrì una ricompensa di 500.000 dollari a chiunque le avesse restituito i suoi due cani, Koji e Gustav, dopo che erano stati rapiti e il suo dog sitter Ray Fischer era rimasto ferito nell'accaduto. Ora, però, la donna che ha restituito i due cagnolini ha fatto causa alla popstar per il mancato pagamento della ricompensa.

Jennifer McBride, che era stata una delle cinque persone arrestate in relazione al rapimento dei cani, sta cercando di intraprendere un'azione legale contro la cantante, rea di non averle pagato la ricompensa di 500.000 dollari che le era stata promessa dopo aver restituito i cani al dipartimento di polizia, secondo quanto si legge nei documenti della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ottenuti da PEOPLE.

Nel documento, l'avvocato della McBride sostiene che Gaga abbia commesso una violazione del contratto, una frode per falsa promessa e una frode per falsa dichiarazione includendo le parole "senza domande" nella sua offerta e non pagando poi la ricompensa alla McBride.

La causa sosterrebbe, inoltre, che l'offerta di ricompensa di Gaga fosse stata fatta "con l'intento di frodare e indurre il pubblico, come la querelante, a fare affidamento su di essa e ad agire in base a tale promessa localizzando e consegnando i bulldog di Lady Gaga ai convenuti".

La McBride è stata arrestata nell'aprile del 2021 dopo che un comunicato stampa della polizia di Los Angeles ha dichiarato che lei e Harold White erano "diventati complici dopo il crimine iniziale", secondo PEOPLE. Secondo NBC Palm Springs, la McBride è stata accusata di complicità e di ricettazione. Si è dichiarata innocente e a dicembre è stata condannata a due anni di libertà vigilata.

