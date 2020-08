Lady Gaga: "Assumo un farmaco antipsicotico, il mio cervello ne ha bisogno"

Lady Gaga assume un farmaco antipsicotico per il trattamento della schizofrenia. La cantante ha raccontato la sua storia nel corso di una diretta radiofonica.

Lady Gaga alcune settimane fa ha presentato Chromatica, il suo sesto album, a radio Beats 1 di Apple Music, durante l'intervista con Zane Lowe ha parlato anche dei suoi problemi di salute, ma quello che ha detto sul farmaco è stato reso noto solo ora. La cantante oltre a parlare del suo album ha detto che da molto tempo assume l'olanzapina, un farmaco usato per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare. Lady Gaga era collegata in videochat con Lowe, indossava una parrucca rosa e come sempre è stata molto schietta nel descrivere i suoi problemi psicologici.

L'anno scorso parlando con Oprah Winfrey aveva raccontato di essere stata violentata ripetutamente quando aveva 19 anni e di soffrire di fibromialgia, una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi. La degenerazione della sintomatologia della malattia le ha provocato una "rottura psicotica" per la quale è stata portata al pronto soccorso. La protagonista di A Star Is Born ha descritto l'episodio come una delle cose più terribili della sua vita: "Non capivo cosa stesse succedendo, perché tutto il mio corpo si era intorpidito. Mi sono dissociata completamente. Urlavo e poi il mio psichiatra mi ha calmata e mi ha dato le medicine".

Le sue esperienze Lady Gaga le ha raccontate in '911' l'ottava traccia di Chromatica: "Ho scritto una canzone intitolata 911 e parla proprio del farmaco antipsicotico che prendo e di come mi aiuta a controllare le cose che fa il mio cervello", la cantante ha ripetuto il ritornello del brano "sono io il mio più grande nemico, prendi una 911″ dicendo "per me 911 corrisponde alla pillola di olanzapina e all'effetto di reset che ha sul mio cervello" . La cantante vincitrice di un premio Oscar e ben undici Grammy Award ha concluso dicendo: "so di avere problemi mentali e so che a volte possono rendermi non funzionale come essere umano. Devo prendere farmaci per fermare il processo che si verifica nel mio cervello e che io non so controllare".