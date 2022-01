Lady Gaga è affascinata da Maria Maddalena e vorrebbe interpretarla in un film

Lady Gaga ha recentemente rivelato di essere profondamente affascinata da Maria Maddalena e di voler interpretare quella che ha definito come la 'fidanzata di Gesù' in un film religioso.

Lady Gaga, dopo aver interpretato Patrizia Reggiani in House of Gucci, ha rivelato di aver già messo gli occhi su un altro ruolo iconico: quello di Maria Maddalena, una parte che la affascina molto principalmente perché era una "prostituta" ma anche la "fidanzata di Gesù".

La Gaga, 35 anni, ha recentemente parlato della sua voglia di interpretare la celebre figura biblica, che ha definito con le parole "importante e oscura", mentre posava per un photoshoot per la copertina del numero di febbraio di Deadline, con indosso solo un blazer nero e un paio di stivali.

Alla domanda su chi vorrebbe interpretare in futuro, la cantante ha risposto: "Ho sempre voluto interpretare Maria Maddalena. Ma penso che sia perché sono molto affascinata dalla sua crescita, perché era vista come questa prostituta che era essenzialmente la fidanzata di Gesù".

Lady Gaga, parlando di una sua canzone intitolata Bloody Mary, ha dichiarato: "Parlava di questa donna che era disposta a fare qualsiasi cosa per la persona che credeva sarebbe stata il più grande dono per l'umanità. Ho sempre pensato che potesse essere interessante, la sua storia. Sono interessata a storie che parlano di donne come lei."